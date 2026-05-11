Incêndio destrói Circo do Tirullipa e humorista faz desabafo nas redes

O grupo pretende reconstruir o espaço e seguir em frente. - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O humorista Tirullipa viveu momentos de tensão após um incêndio atingir a estrutura principal de seu circo em Natal, no Rio Grande do Norte, na madrugada desta segunda-feira, 11 de maio. Apesar do susto e dos danos materiais causados pelo fogo, ninguém ficou ferido. O artista se pronunciou nas redes sociais e descreveu o episódio como um dos momentos mais difíceis da história do projeto.

Segundo informações divulgadas pela equipe do comediante, o seguro do circo já foi acionado logo após o ocorrido. Enquanto isso, Tirullipa seguia para o local, instalado no estacionamento da Arena das Dunas, para acompanhar de perto a situação. Em uma publicação compartilhada no Instagram, ele escreveu: o picadeiro está de luto.

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A nota divulgada pela equipe destacou que, mesmo diante da destruição, o grupo pretende reconstruir o espaço e seguir em frente. Hoje vivemos um dos momentos mais tristes e difíceis da história do Circo do Tirú, dizia o comunicado. O texto ainda ressaltou a força da cultura nordestina e a capacidade de recomeçar diante das dificuldades.

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O incêndio começou durante a madrugada, e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 4h40. De acordo com as autoridades, três viaturas participaram da operação para conter as chamas que consumiam a estrutura principal do circo. Antes do combate ao fogo, os bombeiros realizaram buscas para verificar se havia pessoas no interior do local.

Após cerca de uma hora de trabalho entre combate e rescaldo, a ocorrência foi encerrada sem vítimas. Técnicos também verificaram os geradores de energia instalados na área e constataram que os equipamentos estavam desligados, eliminando riscos adicionais. O espaço permanece isolado enquanto órgãos responsáveis avaliam as condições estruturais e investigam as causas do incêndio.

VEJA: Incêndio atinge circo do humorista Tirullipa em Natal pic.twitter.com/3IBzEqiEtP — Alfinetei (@ALFINETEI) May 11, 2026