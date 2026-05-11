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Mostra apresenta obras de Antônio Poteiro com visitação mediada em Brasília

Exposição ‘Antônio Poteiro — A Luz Inaudita do Cerrado’ está em cartaz até o dia 21 de junho e traz séries de pinturas e esculturas do artista

Exposição de Antônio Poteiro permanece em cartaz até o dia 21 de junho - (crédito: Divulgação)
Exposição de Antônio Poteiro permanece em cartaz até o dia 21 de junho - (crédito: Divulgação)

Em meio às celebrações do centenário de Antônio Poteiro (1925-2010), Brasília recebe a exposição A luz inaudita do Cerrado, que apresenta mais de 50 obras do artista plástico. Com curadoria de Marcus Lontra, as visitações gratuitas ocorrem de terça a domingo, das 9h às 21h, na CAIXA Cultural Brasília, na Asa Sul.

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Antônio Poteiro nasceu na aldeia de Santa Cristina da Pousa, na região de Braga, em 10 de outubro de 1925, e chegou ao Brasil em 1926. A carreira do artista se consolidou em Goiás, onde construiu grande parte de sua trajetória artística e se tornou referência da arte brasileira.

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As obras de Poteiro são marcadas por cores vibrantes e carregadas de simbologia. “Sua obra retrata cenas do cotidiano, constrói narrativas sobre fatos históricos e aproxima arte e religião como objetos da fé. Trata-se de uma produção que nos ajuda a refletir sobre as incongruências do presente e imaginar futuros possíveis”, destaca Lontra.

A exposição fica em cartaz até o dia 21 de junho e prevê uma palestra e uma oficina conduzidas por Marcus Lontra, em data a ser confirmada.



Serviço

Antônio Poteiro — A Luz Inaudita do Cerrado

De 12 de maio até 21 de junho, de terça à domingo, das 9h às 21h, na CAIXA Cultural Brasília. Entrada gratuita. Classificação: Livre.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 11/05/2026 17:22
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