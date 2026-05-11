Band confirma estreia do MasterChef Brasil com cozinheiros amadores





A 13ª temporada do MasterChef Brasil, em sua versão tradicional com competidores amadores, estreia no dia 26 de maio, às 22h30, na Band. O reality volta à programação com os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, que também assumem a apresentação da atração.

Durante a competição, os chefs vão avaliar técnica e criatividade dos participantes, definindo quem segue na disputa gastronômica. A campeã da última edição, em 2025, foi Daniela Dantas, advogada e cozinheira amadora.

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Nas redes sociais, os fãs já demonstram ansiedade pela estreia. Comentários celebram o retorno do programa após o fim do BBB 26 e pedem que a Band mantenha o formato original dos amadores. A expectativa é de que a nova temporada traga provas desafiadoras, momentos emocionantes e histórias inspiradoras, reforçando o MasterChef como um dos realities mais queridos da televisão brasileira.