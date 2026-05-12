



Taís Araújo, que viveu a Raquel no remake de Vale Tudo, lamentou novamente, nesta segunda-feira (11), sobre os rumos da personagem na trama. A atriz confessou que achou "esquisitíssimo" tantas modificações em se tratando de uma nova adaptação.

"O que aconteceu foi que eu fui convidada para fazer uma personagem de quem eu conhecia a história. E, de repente, me apresentaram outra. Eu achei esquisitíssimo aquilo, mas entendi porque novela é uma obra aberta. Eu não sabia que o remake também era, isso eu não sabia", confessou em entrevista ao Sem Censura.

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A atriz confessou surpresa da "espinha dorsal" de Vale Tudo, idealizada por Gilberto Braga, tenha tido tantas intervenções. "Obviamente, você vai passando coisas para se atualizar, porque foi uma trama passada há 40 anos e precisa fazer atualizações, mas na espinha dorsal, realmente eu não esperava. Em Romeu e Julieta, tem que morrer no final os dois. Não dá para um ficar vivo, senão não é Shakespeare", explicou.

Porém, Taís Araújo admitiu que não deixou o clima de "chateação" a contaminá-la ao longo da trama. "Depois que eu fiquei chateada, eu falei: ‘pronto, eu vou entregar o melhor possível até o final. Não vou esmorecer porque não estou sozinha’. Tem um equipe inteira querendo contar essa história, o elenco inteiro querendo conta. Gente, eu não vou ficar ‘tristinha’ ou pegar um trabalho que queria tanto e jogar no lixo, porque essa é minha vida, meu trabalho e meu ganha pão. Tenho que olhar com ele com muito respeito e honrar muito."

O texto Taís Araújo faz forte desabafo após papel desandar em Vale Tudo: Esquisitíssimo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.