Marina Ruy Barbosa viverá esposa de Roberto Carlos em filme sobre o cantor

Marina Ruy Barbosa foi confirmada no elenco do filme que narrará a trajetória de Roberto Carlos. No longa, a atriz interpretará Cleonice Rossi (1940-1990), conhecida como Nice, mãe dos filhos do cantor.
Segundo informações do jornal O Globo, a artista interpretará a mulher do Rei, com quem ele foi casado entre 1968 e 1979, e que morreu vítima de câncer de mama, em 1990. Primeira mulher do músico, ela já era mãe de Ana Paula, que foi criada por ele como sua filha. Juntos, eles são pais também de Roberto Carlos, mais conhecido como Dudu Braga, e Luciana.
Musa inspiradora de ‘Como É Grande o Meu Amor Por Você’, um dos grandes sucessos da carreira de Roberto Carlos, o cantor será interpretado por Victor Medeiros na cinebiografia do Rei, que contracenará com Marina Ruy Barbosa.
A trama terá início mostrando o acidente sofrido pelo cantor em 1947, que causou a amputação de sua perna direita. Ela seguirá até os anos 1970, quando o Rei fez o primeiro show com grande produção e orquestra no antigo Canecão, casa de shows no Rio de Janeiro. O roteiro do filme é responsável por Patrícia Andrade.