



Gabriela Loran, a Viviane de Três Graças, não escondeu a felicidade após ir ao ar a cena em que sua personagem finalmente se casa com Leonardo (Pedro Novaes) na trama de Aguinaldo Silva, nesta segunda-feira (11).

"Casar na novela das 9 no contexto da Viviane é reescrever a história da teledramaturgia brasileira. Para além da representatividade, estamos falando de algo mais básico e simples! Estamos falando de humanidade. Viviane se tornou maior do que sua condição de vida, vivi fugiu da caixinha!", desabafou em seu perfil na rede social.

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"Viviane é reconhecida nas ruas pelo seu nome, sua identidade. Lembro quando li o texto do teste para a Vivi e bem ali já sabia o caminho que queria trilhar com essa personagem, além de defendê-la com unhas e dentes. Me entreguei a Vivi e ela a mim. Hoje lágrimas tomam meu rosto, por que a missão foi cumprida. Viva a Viviane. Obrigada por confiarem essa personagem a mim", finalizou.

No capítulo também foi exibido o casamento da policial Juquinha (Gabriela Medvedovsky) com a ex-dondoca Lorena (Alanis Guillen), deixando a web em polvorosa.

O texto Gabriela Loran vibra com cena icônica de casamento em Três Graças: Representatividade foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.