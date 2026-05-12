Jane Fonda e atriz chinesa Gong Li abrem o 79º Festival de Cannes

A atriz norte-americana Jane Fonda e sua colega chinesa Gong Li inauguraram, nesta terça-feira (12/5), o 79º Festival de Cannes, em uma cerimônia na qual o cineasta neozelandês Peter Jackson, autor da trilogia "O Senhor dos Anéis", recebeu uma Palma de Ouro honorária.
"O cinema sempre foi um ato de resistência", disse Fonda, lembrando que no Festival de Cannes "primam os relatos, prima a coragem de contar".
"Celebremos a audácia, a liberdade e o enorme ato de criação", afirmou, antes de declarar o festival aberto.