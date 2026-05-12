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Ópera

CTJ Hall recebe pré-estreia gratuita de concerto nesta quinta-feira (14/5)

Ópera 'Por quem os sinos dobram — Ópera nova em árias' será apresentada ao público pela primeira vez nesta quinta-feira (14/5), na unidade da Asa Sul da Casa Thomas Jefferson

Ópera 'Por quem os sinos dobram — Ópera nova em árias' é baseada em obra de Ernest Hemingway - (crédito: Divulgação)
Ópera 'Por quem os sinos dobram — Ópera nova em árias' é baseada em obra de Ernest Hemingway - (crédito: Divulgação)

A Casa Thomas Jefferson apresenta, nesta quinta-feira (14/5), às 19h, o concerto Por quem os sinos dobram — Ópera nova em árias. A entrada é gratuita e o evento marca a primeira vez que o espetáculo será apresentado ao público, antes da estreia oficial prevista para junho no Teatro Nacional Claudio Santoro

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A obra é baseada no romance de mesmo nome do escritor americano Ernest Hemingway, ambientada durante a Guerra Civil Espanhola. A adaptação foi feita por uma equipe artística dos Estados Unidos: o compositor Brian Wilbur Grundstrom é o responsável pela música e David M. Dorsen pelo libreto. 

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A ópera foi pensada em um formato intimista de piano e voz. O recital tem participação de Rafael Luiz Ribeiro (tenor), que interpreta Robert Jordan, Isabel Quintela (soprano), no papel de Maria, e Raíssa Miranda, no piano. A produção é fruto de parceria entre International Brazilian Opera Company (Iboc), Amabra e Orquestra Filarmônica de Brasília.

Serviço

Por quem os sinos dobram — Ópera nova em árias

Nesta quinta-feira (14/5), às 19h, no CTJ Hall (Casa Thomas Jefferson - 706/906 Sul). Entrada gratuita.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 12/05/2026 17:28
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