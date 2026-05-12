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mala cheia de prêmios

Kleber Mendonça Filho é parado pela PF por motivo surpreendente

História foi compartilhada pelo próprio cineasta em seu perfil no X. Segundo ele, os agentes federais verificaram a bagagem e aproveitaram o momento para reconhecer o sucesso alcançado pelo longa

"Parados na inspeção de bagagem na Polícia Federal em Guarulhos. Teve parabéns do policial pelo trabalho no Cinema e pelos troféus pesados na bagagem. Achei bonito. Obrigado", publicou o diretor no X - (crédito: Getty Images via AFP)

O diretor Kleber Mendonça Filho, de 57 anos, passou por uma situação curiosa ao desembarcar no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Na última segunda-feira (11/5), o cineasta revelou ter sido parado pela Polícia Federal, para uma inspeção de bagagem motivada pelos inúmeros troféus transportados nas malas.

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A história foi compartilhada pelo próprio cineasta em seu perfil no X. Segundo ele, os agentes federais verificaram a bagagem e aproveitaram o momento para reconhecer o sucesso alcançado pelo longa no circuito internacional. “Parados na inspeção de bagagem na Polícia Federal em Guarulhos. Teve parabéns do policial pelo trabalho no Cinema e pelos troféus pesados na bagagem. Achei bonito. Obrigado”, publicou.

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O motivo para o excesso de peso na bagagem é o desempenho expressivo de O Agente Secreto nas principais premiações do cinema mundial. Durante o Festival de Cannes, o filme conquistou o Prix des Cinémas d’Art et d’Essai (AFCAE) e o Prêmio FIPRESCI da competição oficial. Além disso, Kleber Mendonça Filho recebeu o troféu de Melhor Diretor, enquanto Wagner Moura venceu na categoria de Melhor Interpretação Masculina.

O longa também teve destaque no Globo de Ouro, levando os prêmios de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator de Drama. Já no Oscar, a produção recebeu indicações em quatro categorias — Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Seleção de Elenco e Melhor Filme Internacional —, mas não conquistou nenhuma estatueta.

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Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 12/05/2026 16:47 / atualizado em 12/05/2026 16:49
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