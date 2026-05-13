Jordana, do BBB 26, manda a real sobre romance com Jonas: "Tem muita pressão" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Jordana, do BBB 26, confessou que está tendo contato com Jonas Sulzbach, com quem teve um affair quente no confinamento. A ex-sister citou uma certa "pressão" dos fãs para o romance virar uma realidade.

"As coisas têm que fluir naturalmente, somos pessoas adultas, solteiras e independentes. Tem muita pressão dos fãs em ter uma resposta, em querer saber se vai acontecer algo de imediato, se vai rolar ou não. Eu me divirto com essa loucura. Mas somos pessoas reais, temos uma vida aqui fora", disse em entrevista pela coluna Play, do jornal O Globo.

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Jordana também revelou a sua surpresa com a quantidade de fãs-clubes que torcem pelo casal. "Eu fiquei muito surpresa com esse ship todo aqui fora. Acho que teve toda a construção de um enredo até chegar aos "finalmentes", teve a questão de termos ficado juntos em segredo. Esse enredo ajudou as pessoas a ficarem mais apaixonadas pelo que aconteceu entre a gente. De fato, tem muitos fã-clubes Jojo (junção das primeiras sílabas de Jordana e Jonas)", contou.

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"Eu entendo esse carinho que as pessoas desenvolveram por essa história. Eu tenho carinho por todas as pessoas com quem convivi ali, com o Jonas não é diferente. Mesmo antes do beijo, sempre fomos muito parceiros, amigos. Tivemos uma história bacana. Não gosto de resumir só a esse fato. Eu agradeço o carinho das pessoas e fico chocada. Tem gente dizendo que nascemos um para o outro. Eu falo: "Calma, a dinâmica aqui fora é muito diferente".

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