Paulinho da Costa será o 1º brasileiro nato a ter uma estrela na Calçada da Fama

Recentemente, a trajetória de sucesso do artista virou tema do documentário "The Groove Under the Groove: Os Sons de Paulinho da Costa" - (crédito: Divulgação)

O percussionista brasileiro Paulinho da Costa ganhará uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood nesta quarta-feira (13/5). O artista se tornará o primeiro brasileiro nato a receber a homenagem. Flamenguista do bairro do Irajá, o músico carioca já colaborou com grandes estrelas internacionais, entre elas Michael Jackson, Madonna, Miles Davis, Elton John e Sting. Com a rainha do pop, Paulinho foi o percussionista da música La Isla Bonita. A convite do produtor Quincy Jones, Paulinho também tocou We Are the World, hit beneficiente em prol da África que reuniu diversos artistas em 1985.

"Seu ritmo extraordinário e som inconfundível elevaram inúmeras gravações e inspiraram gerações de músicos ao redor do mundo. É um privilégio reconhecer suas contribuições duradouras para a música e sua carreira admirável com esta honra tão merecida", afirma Ana Martinez, produtora da Calçada da Fama.

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O artista de 77 anos se consagrou em Los Angeles, onde vive desde a década de 1970. A chegada aos Estados Unidos ocorreu quando Paulinho integrava a banda de Sérgio Mendes (1941-2024). Em entrevista ao g1, o percussionista afirma que a estrela na Calçada da Fama também é uma homenagem ao Rio de Janeiro. “Não tem dúvida que estou levando um pouco do Irajá e da Portela pra Hollywood. Levo toda minha trajetória para a calçada!”, disse.

Além da parceria com artistas internacionais, Paulinho contribuiu musicalmente em sucessos do cinema, como "Dirty Dancing", "A Cor Púrpura", "Footloose", "Os Embalos de Sábado à Noite", entre outros. Recentemente, a trajetória de sucesso do artista virou tema do documentário "The Groove Under the Groove: Os Sons de Paulinho da Costa", lançado em março deste ano no Netflix.