Trump perguntou sobre infância pobre de Lula, diz ministro

Dario Durigan (terceiro da esquerda para a direita) acompanhou Lula na viagem a Washington (EUA). - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

A conversa entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, e Donald Trump, dos Estados Unidos, rendeu assuntos que foram além dos próprios interesses políticos e comerciais dos dois países. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, que acompanhou o chefe de Estado na comitiva a Washington, Lula foi praticamente ‘sabatinado’ pelo republicano durante a reunião privada que tiveram no Salão Oval da Casa Branca, no último dia 7 de maio.

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Na conversa que durou cerca de três horas durante a visita oficial de Lula aos EUA, Trump teria questionado o presidente brasileiro sobre a infância pobre que teve no interior de Pernambuco, segundo Durigan. O ministro relatou que o presidente norte-americano teria ficado “muito impressionado” com o convidado.

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“A conversa começa no Salão Oval com o Trump perguntando da vida do Lula. ‘Como é que foi sua infância pobre, você me disse que teve uma infância pobre. Como é que foi o seu tempo de presidente?’ Aí o Lula disse para o Trump: ‘você sabe que eu fui comer um pedaço de pão com 7 anos de idade?’ E aí isso mexeu com Trump”, disse Durigan, em entrevista ao apresentador José Luiz Datena, na TV Brasil.

Prisão em Curitiba

Ainda durante a reunião, o presidente dos EUA teria questionado Lula sobre como teria sido o tempo em que permaneceu na prisão em Curitiba após ser condenado no âmbito da Operação Lava-Jato, em 2018. Também teria perguntado, segundo Durigan, se ele ainda sentia remorso por esse período em que esteve preso.

“O Lula, depois que teve essa primeira interação, quis abrir agenda para tratar dos temas. Tinham vários que o presidente levou para os Estados Unidos, mas o presidente Trump ainda voltou com alguns questionamentos sobre ‘mas como é que é esse sentimento até hoje? Você guarda esse sentimento?”, disse o ministro, que relatou que Lula teria afirmado não guardar rancores sobre esse período.

Após a conversa informal, os dois teriam entrado nos temas oficiais incluídos na pauta da reunião, como a questão das tarifas adicionais aplicadas pelos Estados Unidos ao Brasil e que foram retiradas em fevereiro de 2026, além de outros interesses comerciais de ambas as nações.