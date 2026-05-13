Larissa Manoela relembra acidente e risco de vida nos bastidores de novela - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Larissa Manoela revelou ter sofrido um acidente grave durante as gravações da novela Cúmplices de Um Resgate (2015), no SBT, após cair de um cavalo que disparou no set de filmagens.

Em entrevista ao canal Diva Depressão, no YouTube, a atriz contou que o episódio gerou temor pela vida, em que na época, precisou ser submetida a exames para investigar possíveis quadros de traumatismo craniano ou lesão na cervical.

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"Quase morri"

"Eu quase morri", afirmou Larissa Manoela. O impacto causou um inchaço acentuado no local da batida. "Graças a Deus, foi só entre o crânio e o couro cabeludo", explicou ela.

À época, a ex-atriz mirim precisou passar por procedimentos médicos para retirar o sangue acumulado na região afetada. Durante o processo de recuperação, Larissa Manoela utilizou uma tala cervical para imobilizar o pescoço. O tratamento coincidiu com o período de divulgação da novela infanto-juvenil do SBT.

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