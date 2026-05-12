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Luana Piovani revela o que pensa sobre esposa de Pedro Scooby

Atriz e apresentadora comenta carro milionário dado a Cintia Dicker pelo ex-marido

Luana Piovani reage sem filtros ao revelar o que pensa sobre esposa de Pedro Scooby - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Luana Piovani reage sem filtros ao revelar o que pensa sobre esposa de Pedro Scooby - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Luana Piovani usou as redes sociais e chamou atenção ao ter dado uma opinião sincera sobre Cintia Dicker, atual esposa do seu ex-marido, Pedro Scooby, e madrasta dos seus filhos, que foi presentada com um carro avaliado em R$ 1,2 milhão no Dia das Mães.

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Através dos Stories do Instagram, a atriz e apresentadora foi questionada pelos seguidores sobre o carro de luxo, e respondeu com a sinceridade. Eu não sei, eu não vi. Ela ganhou um carro? Que bom! Eu detestaria ganhar um carro. Detestaria. Mas que bom que ela ganhou um carro, disse.

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Luana Piovani aproveitou o espaço para elogiar a modelo e reforçar o papel fundamental que ela desempenha na vida de Dom, Bem e Liz. "Ela merece ganhar muito mais coisas, né? É uma mulher maravilhosa, uma mãe maravilhosa. Por que não se dizer mãe também? Porque ela ocupa esse lugar quando os meus filhos estão lá no Brasil, de cuidado, de zelo", declarou a atriz, que vive em Portugal.

Por fim, a apresentadora provocou ao destacar quem tentou usar a pergunta para forçar uma rivalidade inexistente entre as duas. Eu acho ótimo que vocês venham aqui tentar inventar coisa, intriga, ciuminho, brincou, por fim: É o nome do meu podcast aqui em Portugal: ‘Não me gastem'", concluiu.

O texto Luana Piovani reage sem filtros ao revelar o que pensa sobre esposa de Pedro Scooby foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 12/05/2026 21:49
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