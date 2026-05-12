Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, celebra remissão de tumor raro e se emociona

Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, celebra remissão de tumor raro e emociona ao falar sobre recuperação - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A apresentadora Vera Viel compartilhou uma notícia emocionante com os seguidores nesta terça-feira (12). Após enfrentar um tratamento delicado contra um sarcoma sinovial, considerado um tipo raro e maligno de câncer, ela revelou que os exames mais recentes não apontaram presença de células cancerígenas ativas. Ao celebrar o resultado, a esposa de Rodrigo Faro escreveu: 12/05/2026. Acabei de ver o resultado dos meus exames. Um ano e 7 meses em remissão. Vivendo o milagre todos os dias.

O problema de saúde começou a ser descoberto em 2024, quando Vera percebeu alterações na coxa após iniciar aulas de muay thai. Segundo ela, os impactos durante os treinos fizeram com que um hematoma chamasse atenção, levando à realização de exames mais detalhados. A apresentadora contou anteriormente que o marido insistiu para que ela investigasse o quadro, o que acabou sendo decisivo para o diagnóstico precoce.

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Durante o tratamento, Vera passou por uma cirurgia complexa para retirada do tumor e também enfrentou dezenas de sessões de radioterapia. O procedimento deixou algumas consequências físicas permanentes, entre elas um linfedema provocado pelas alterações na circulação após enxertos musculares realizados durante a operação.

Mesmo diante das dificuldades, a influenciadora afirmou que criou uma rotina rígida de cuidados para manter a saúde e controlar as sequelas. A musculação se tornou parte essencial do dia a dia da apresentadora, que costuma treinar diariamente como forma de preservar a mobilidade e evitar o agravamento do inchaço na região afetada.

Nas redes sociais, fãs e amigos famosos celebraram a nova etapa vivida por Vera Viel. A publicação rapidamente recebeu mensagens de carinho, apoio e comemoração pela remissão da doença, marcando um momento especial na trajetória de recuperação da apresentadora.

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