



Solange Couto, ex-participante do BBB 26, abriu o jogo sobre como lida com a questão da liberdade sobre o próprio corpo e a sensualidade que mantém intacta no auge dos seus 69 anos.

Em entrevista ao jornal Extra, a atriz veterana afirmou que sempre esteve à frente do seu tempo, desafiando as regras da época em que foi criada. "Sempre fui transgressora em termos de vestimenta. Grávida, aos 18 anos (do seu primeiro filho Marcio), eu ia à praia de barriga de fora quando as mulheres usavam batinha", declarou.

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"Não gosto de grande"

Solange Couto, por sua vez, apontou que foi uma das percussoras do uso do biquíni estilo fio dental. "Pegava o biquíni e dobrava. Acho que fui uma das precursoras do fio dental e uso até hoje. Não gosto de biquíni grande. Se puder, uso só um fio com duas continhas e um laçarote no cóccix", disse.

Ao refletir sobre o corpo e suas condições na terceira idade, a ex-BBB assegurou que possui uma boa forma. "Se eu estivesse treinando, eles teriam um oponente pior que o Jonas. Nem na aparência e nem na resposta do corpo eu aparento ter a idade que tenho. Eu uso salto, carrego minha mala, mudo móvel de lugar. Até quando der eu vou fazer. Se eu parar, vou enferrujar", pontuou.

O texto Solange Couto afirma ter sido percussora do biquíni fio dental: Não gosto de grande foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.