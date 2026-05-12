Marcelo Falcão fala pela primeira vez sobre possível retorno em O Rappa: "Não senti essa parada" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Marcelo Falcão está nos preparativos para realizar a estreia da sua nova turnê, O Legado, em que celebra 30 anos de carreira. O rapper, que está em carreira solo desde que saiu do grupo O Rappa, abriu o jogo sobre a possibilidade de um possível reencontro no futuro.

Em entrevista ao portal Gshow, o artista refletiu sobre o assunto, e declarou que, embora considere algo cedo para o momento, não é algo distante da realidade.

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"Acho cedo. Eles [os integrantes] nem tiraram as férias deles como gostariam. Tem um que tá morando no motorhome, entendeu? Tá viajando o mundo. Eu queria muito ter essa marola, mas agora eu tenho um filho de 7 anos, montei um estúdio, sabe?", disse Marcelo Falcão.

"Não senti essa parada"

"E eu sempre brinco que o Oasis demorou 15 anos, os Titans de muitos anos, o Kid Abelha agora vai bater 13 anos, Barão Vermelho agora, não sei quantos anos. Acho tudo isso maneiro, porque os caras sentiram que é esse momento. Nós ainda não sentimos essa parada, sabe?", completou o rapper. Apesar do desligamento, que ocorreu em 2018, Falcão destacou o impacto do grupo musical sobre sua carreira.

"Eu falo de coração: o Rappa é tudo pra mim, tá entre as três bandas maiores, de eu estar no palco presenciando isso, com outras bandas do meu país, e ter visto o que que aconteceu. O que que foi minha vida do zero, do cara que tocava só um violão, do que que virou a minha vida, né?", refletiu ele.

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