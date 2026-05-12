Rodrigo Bocardi pode fechar com o SBT e voltar à TV após a Copa - (crédito: Observatorio da TV)





Fora da televisão desde janeiro de 2025, quando deixou a Globo após quase 25 anos, Rodrigo Bocardi está prestes a voltar ao vídeo. O jornalista tem um acordo avançado com o SBT para levar ao ar o BocaTV, telejornal que já apresenta em plataformas digitais. A expectativa é que o contrato seja assinado até o início de junho.

A estreia está prevista para depois da Copa do Mundo, que acontece em junho e julho e será transmitida pela emissora. Bocardi deseja ocupar a faixa da tarde, onde enfrentará concorrência direta de programas policiais como o Brasil Urgente, de Joel Datena na Band, e o Cidade Alerta, comandado por Reinaldo Gottino na Record.

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Nas negociações, o apresentador propôs um modelo de sociedade com o SBT, dividindo custos e lucros formato já adotado por nomes como Ratinho, Galvão Bueno e Celso Portiolli. A favor de Bocardi pesa a estrutura já montada: o BocaTV inaugura em breve uma redação completa para transmissões ao vivo.

Desde sua saída da Globo, Rodrigo Bocardi vem estreitando laços com o SBT. Participou do Show do Milhão Celebridades em 2025 e concedeu entrevistas a programas da casa. Sua demissão ocorreu por recomendação do setor de compliance da Globo, após investigação interna sobre descumprimento de normas éticas.

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