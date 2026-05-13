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CINEMA NACIONAL

Wagner Moura oferece fortuna por tarefa bizarra em novo filme

No longa "O Aroma da Pitanga", personagem de Moura percorre periferias em busca de ajuda para plano definitivo. Entenda o suspense por trás do novo projeto

Wagner Moura em cena do filme &quot;O Aroma da Pitanga&quot;, que teve suas filmagens encerradas em Palmas, Tocantins - (crédito: Daniel Eduardo)
Wagner Moura em cena do filme &quot;O Aroma da Pitanga&quot;, que teve suas filmagens encerradas em Palmas, Tocantins - (crédito: Daniel Eduardo)

As filmagens de O aroma da pitanga, novo projeto do cineasta argentino Lisandro Alonso, chegaram ao fim. O longa-metragem é protagonizado por Wagner Moura e foi rodado integralmente em Palmas, no Tocantins.

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Com título provisório, a obra é uma produção da Bananeira Filmes, de Vânia Catani, em coprodução com a Cunhã Porã e a Paris Entretenimento. A distribuição nacional será realizada pela Paris Filmes.

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O filme adapta o roteiro de Gosto de cereja, do mestre iraniano Abbas Kiarostami. Na trama, Wagner Moura interpreta um homem de cinquenta anos em uma jornada por periferias e zonas industriais a bordo de sua caminhonete.

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Durante o percurso, o protagonista busca ajuda para um plano definitivo. Ele aborda diferentes trabalhadores e transeuntes, oferecendo uma vultosa quantia em dinheiro em troca de uma tarefa muito peculiar e específica.

A equipe técnica conta com Lula Carvalho na direção de fotografia. O elenco é formado por Gérman da Silva, Adanilo, Isabela Catão e Adirley Queiroz. Com o término das gravações no Tocantins, o filme entra agora na fase de pós-produção.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Maria Dulce Miranda - Estado de Minas

Por Maria Dulce Miranda - Estado de Minas
postado em 13/05/2026 17:10 / atualizado em 13/05/2026 17:11
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