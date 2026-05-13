Wagner Moura oferece fortuna por tarefa bizarra em novo filme

Wagner Moura em cena do filme "O Aroma da Pitanga", que teve suas filmagens encerradas em Palmas, Tocantins - (crédito: Daniel Eduardo)

As filmagens de O aroma da pitanga, novo projeto do cineasta argentino Lisandro Alonso, chegaram ao fim. O longa-metragem é protagonizado por Wagner Moura e foi rodado integralmente em Palmas, no Tocantins.

Com título provisório, a obra é uma produção da Bananeira Filmes, de Vânia Catani, em coprodução com a Cunhã Porã e a Paris Entretenimento. A distribuição nacional será realizada pela Paris Filmes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O filme adapta o roteiro de Gosto de cereja, do mestre iraniano Abbas Kiarostami. Na trama, Wagner Moura interpreta um homem de cinquenta anos em uma jornada por periferias e zonas industriais a bordo de sua caminhonete.

Durante o percurso, o protagonista busca ajuda para um plano definitivo. Ele aborda diferentes trabalhadores e transeuntes, oferecendo uma vultosa quantia em dinheiro em troca de uma tarefa muito peculiar e específica.

A equipe técnica conta com Lula Carvalho na direção de fotografia. O elenco é formado por Gérman da Silva, Adanilo, Isabela Catão e Adirley Queiroz. Com o término das gravações no Tocantins, o filme entra agora na fase de pós-produção.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.