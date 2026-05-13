Anvisa remarca análise de recurso da Ypê para sexta-feira (15/5)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que a reunião para análise do recurso da Ypê foi remarcada para sexta-feira (15/5), às 9h30. O caso seria discutido nesta quarta-feira (13/5), mas acabou retirado da pauta da reunião da Diretoria Colegiada da agência.

Segundo informou a Anvisa ao Correio, a deliberação vai tratar da continuidade ou não do efeito suspensivo aplicado automaticamente à resolução que determinou medidas sanitárias contra produtos da marca.

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A agência afirmou ainda que está realizando reuniões técnicas com a empresa para discutir medidas de mitigação do risco sanitário identificado durante inspeções feitas no fim de abril. A Ypê também se comprometeu a apresentar um novo plano de ação nesta quinta-feira (14/5).

Durante fiscalização conjunta realizada pela Anvisa, pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e pela Vigilância Sanitária Municipal de Amparo (GVS-Campinas), foram identificadas 76 irregularidades na fábrica da empresa. Entre elas, a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em mais de 100 lotes de produtos acabados.

A Anvisa reiterou a orientação para que consumidores não utilizem os produtos listados na Resolução RE nº 1.834/2026.

