Explosão no Jaguaré levanta dúvidas sobre falhas em atendimento

Explosão atingiu dezenas de imóveis, deixou três pessoas feridas e causou a morte de um homem de 49 anos - (crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros)

A explosão de uma tubulação de gás no bairro do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, colocou em evidência questionamentos sobre os protocolos de segurança adotados pelas concessionárias responsáveis pela operação no local.

O acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (11/5), atingiu dezenas de imóveis, deixou três pessoas feridas e causou a morte de um homem de 49 anos. Moradores afirmam que sentiram forte cheiro de gás cerca de três horas antes do estrondo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (13), o diretor institucional e regulatório da Comgás, Bruno Dalcolmo, afirmou que a investigação deverá apontar as causas do acidente e identificar possíveis falhas na operação.

Segundo ele, apesar de a empresa seguir protocolos de emergência e possuir metas regulatórias para esse tipo de ocorrência, “alguma coisa deu errado”. O representante também afirmou que a análise será feita com cautela para reunir todas as informações sobre o caso.

Dalcolmo explicou que o relatório da apuração deverá considerar diferentes fatores, como o tempo de resposta das equipes, o momento em que os chamados foram feitos, a atuação das empresas envolvidas, o trabalho de terceirizadas e os relatos dos moradores.

“Tudo isso será consolidado pelas autoridades para que a gente tenha um diagnóstico completo e recomendações de melhoria”, declarou. Questionado sobre uma possível evacuação dos imóveis enquanto técnicos atuavam na região, o diretor não respondeu diretamente.

Durante a coletiva, representantes da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) também comentaram os procedimentos realizados antes das obras na via onde ocorreu a explosão.

A diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da empresa, Samanta Souza, afirmou que houve marcação prévia das redes subterrâneas e alinhamento entre as equipes responsáveis pelos serviços. “Todo esse trabalho preliminar foi feito. A equipe da Sabesp e da Comgás atuavam aqui em parceria no local”, disse. Ela evitou comentar se já existe definição sobre responsabilidades pelo acidente.

Explosão causou danos a imóveis

A força da explosão provocou danos estruturais em diversos imóveis da região. Cinco construções foram interditadas e deverão ser demolidas após avaliação técnica. Outras casas seguem sendo vistoriadas pela Defesa Civil, que classificou os imóveis conforme o nível de comprometimento.

Equipes trabalham na recuperação das residências consideradas com menor risco, enquanto moradores tentam reorganizar a rotina após o impacto causado pelo acidente.

Comgás e Sabesp anunciaram auxílio emergencial de R$ 5 mil para as famílias atingidas. Inicialmente, 194 famílias seriam atendidas, mas o número foi atualizado para 232 nesta quarta-feira.

Segundo as empresas, o valor não substitui o ressarcimento pelos danos materiais causados aos imóveis. “Estamos trabalhando conjuntamente para resolver os problemas das famílias atingidas”, afirmou Samanta Souza. A definição sobre responsabilidades e divisão de custos deverá ocorrer após a conclusão das investigações.

*Estagiária sob supervisão de Victor Correia