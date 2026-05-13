Gin mineiro desbanca gigantes e é eleito o melhor do Brasil

A Don Luchesi Distillery, antes conhecida como O’Gin, consolidou-se como a destilaria mineira com o maior número de prêmios no mundo. A marca atingiu o novo patamar ao superar gigantes globais na edição de 2026 do World gin awards, em Londres.
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No evento, a empresa superou ícones do mercado, como a britânica Beefeater. Com o feito, a Don Luchesi se tornou a única das Américas com reconhecimento oficial em competições nos cinco continentes, somando 100 medalhas internacionais nos últimos sete anos.
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O principal destaque na premiação foi o O’GIN London Dry, que conquistou a Medalha de Ouro e o título de Melhor London Dry do Brasil. O rótulo mineiro agora segue na disputa oficial pelo título de Melhor London Dry do Mundo.
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Outro marco foi a Medalha de Bronze para o NORRY’S London, o gin standard da destilaria. A premiação, inédita para o produto de entrada, reforça o rigor técnico e a qualidade presentes em todo o portfólio da marca.
Expansão e novo posicionamento
O momento coincide com a transição de O’Gin para Don Luchesi Distillery, que marca a evolução da empresa para uma "Spirits House". Com um investimento de R$ 10 milhões para o biênio 2025-2026, a destilaria expandirá sua fábrica em Lagoa Santa, Minas Gerais.
Localizada próximo ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, a nova unidade permitirá a produção de latas (RTD) e garrafas (ice). O portfólio também será ampliado para incluir vodcas premium, uísques e licores, com foco no mercado de luxo.
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Fundada por Laiza Machado e Alexandro Luchesi, a destilaria transformou um pequeno alambique artesanal em uma autoridade mundial. Hoje, a empresa é um símbolo de inovação que coloca Minas Gerais e o Brasil no topo da coquetelaria global.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.