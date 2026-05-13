Romário será comentarista da Copa do Mundo na CazéTV

A CazéTV também confirmou a contratação de Fernando Nardini e da repórter Isa Pagliari - (crédito: Observatorio da TV)





A CazéTV anunciou neste domingo (10/5) a contratação de Romário como comentarista da Copa do Mundo de 2026. O ex-atacante da Seleção Brasileira participará das transmissões dos jogos e dos treinamentos da equipe durante o torneio, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

O anúncio foi feito nas redes sociais do canal comandado por Casimiro Miguel, em tom descontraído: Ô lê lê, ô lá lá, o Romário vem aí e o bicho vai pegar! O baixinho mais f** que existe vai estar junto com o time da Cazé TV na cobertura da Copa do Mundo!*.

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Romário já havia colaborado com a plataforma em 2025, quando comentou a final do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, ao lado de Ronaldo Fenômeno. Agora, sua chegada reforça a equipe esportiva montada para o Mundial.

Nos últimos dias, a CazéTV também confirmou a contratação de Fernando Nardini e da repórter Isa Pagliari, que integrará a cobertura internacional. O canal adquiriu os direitos de transmissão de todos os 104 jogos da competição, marcada para começar em 11 de junho e terminar em 19 de julho.

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Além disso, foram anunciados os profissionais que acompanharão o dia a dia da Seleção: Fernanda Gentil, Guilherme Beltrão e Chico Moedas. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil estreia no dia 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em New Jersey. O segundo compromisso será diante do Haiti, em 19 de junho, na Filadélfia.

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