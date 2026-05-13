Meghan Markle negocia retorno triunfal à carreira de atriz

Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, estaria avaliando a possibilidade de retornar à atuação em um novo projeto ligado a série que lhe tornou um rosto conhecido em Hollywood.

Segundo informações do jornal The Sun, algumas plataformas estão interessadas em aproveitar o sucesso do seriado Suits, que foi um grande sucesso no catálogo da Netflix, para lançá-la em formato de longa-metragem.

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As negociações indicam que Meghan interpretaria novamente a personagem Rachel Zane, casada com o protagonista, Mike Ross (Patrick J. Adams), e assumiria o cargo de produtora executiva.

A função em questão permitiria que a duquesa tivesse participação direta nos lucros de bilheteria e nas decisões criativas do projeto. Além disto, executivos do setor afirmam que outros nomes centrais do elenco, como Adams e Gabriel Macht (Harvey Specter), já foram consultados sobre a possibilidade de um retorno.

Aaron Korsh, criador da série Suits, inclusive, mantém uma relação próxima com Meghan Markle e, apesar de não ter se manifestado oficialmente sobre o projeto, indicou sinais de que aceitaria revisitar a história.

O texto Meghan Markle, esposa do Prince Harry, negocia retorno triunfal à carreira de atriz foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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