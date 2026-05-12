InícioDiversão e Arte
GAMES

Marvel Rivals: Oitava temporada traz Ciclope e Dinossauro Demônio ao elenco

Com novo anúncio de personagens, elenco de 'Rivals' vai chegar a 50 heróis jogáveis

Marvel Rivals: Oitava temporada traz Ciclope e Dinossauro Demônio ao elenco de herois - (crédito: Reprodução / NetEase)
Marvel Rivals: Oitava temporada traz Ciclope e Dinossauro Demônio ao elenco de herois - (crédito: Reprodução / NetEase)

A NetEase anunciou nesta terça (12) a próxima temporada do "hero shooter" (jogo de tiro com super-heróis) da Marvel, chamada de Pecados da Alchemax. A oitava temporada chega em 15 de maio, com dois novos personagens da gigante dos quadrinhos. Um trailer animado publicado pelo estúdio trouxe o mutante Ciclope em ação, lutando contra soldados da corporação Alchemax com seus raios ópticos.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O mutante deve ser adicionado no meio da temporada, juntamente com mais conteúdo que os desenvolvedores fazem para comemorar a data. Contudo, o Dinossauro Demônio, um personagem obscuro da editora, vai chegar já no dia 15 de maio. Nesta versão, o réptil gigante dispara raios da boca e atua como um herói Vanguarda, o equivalente conhecido como "tanque" no gênero.

Com a adição do Dinossauro Demônio, Marvel Rivals chega ao patamar de 50 personagens jogáveis. A oitava temporada Pecados da Alchemax ainda vai trazer diversos balanceamentos para os heróis do título, além do característico passe de batalha que vai contar com novas roupas para o elenco do jogo. A atualização chega nesta sexta-feira (15/5).

Marvel Rivals está disponível gratuitamente para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Khalil Santos

Repórter Júnior

Formado em jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB). Atua desde 2022 como repórter multimídia do Correio Braziliense, o primeiro jornal de Brasília. Participou de coberturas importantes como as eleições de 2022 e

Por Khalil Santos
postado em 12/05/2026 16:20
SIGA
x