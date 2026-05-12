Marvel Rivals: Oitava temporada traz Ciclope e Dinossauro Demônio ao elenco

A NetEase anunciou nesta terça (12) a próxima temporada do "hero shooter" (jogo de tiro com super-heróis) da Marvel, chamada de Pecados da Alchemax. A oitava temporada chega em 15 de maio, com dois novos personagens da gigante dos quadrinhos. Um trailer animado publicado pelo estúdio trouxe o mutante Ciclope em ação, lutando contra soldados da corporação Alchemax com seus raios ópticos.
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Season 8: Sins of Alchemax is imminent! ????
The Gilded Saint may have purged the Time Plague from Lower Manhattan, but the root of the rot remains. Alchemax Headquarters stands defiant, shielded by a mysterious crimson Chronovium — fueled by a dimension of pure, kinetic force.… pic.twitter.com/2G7W36REhz
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O mutante deve ser adicionado no meio da temporada, juntamente com mais conteúdo que os desenvolvedores fazem para comemorar a data. Contudo, o Dinossauro Demônio, um personagem obscuro da editora, vai chegar já no dia 15 de maio. Nesta versão, o réptil gigante dispara raios da boca e atua como um herói Vanguarda, o equivalente conhecido como "tanque" no gênero.
From the prehistoric past to the front lines of Manhattan. ????— Marvel Rivals (@MarvelRivals) May 12, 2026
Ripped across dimensions and escaped from the Collector’s Gallery, Devil Dinosaur has arrived to protect the innocent. With the perfect balance of Moon Girl's brains and his own raw brawn, this dino-riffic hero is… pic.twitter.com/MJSG98taRP
Com a adição do Dinossauro Demônio, Marvel Rivals chega ao patamar de 50 personagens jogáveis. A oitava temporada Pecados da Alchemax ainda vai trazer diversos balanceamentos para os heróis do título, além do característico passe de batalha que vai contar com novas roupas para o elenco do jogo. A atualização chega nesta sexta-feira (15/5).
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Marvel Rivals está disponível gratuitamente para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.
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