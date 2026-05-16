Luísa Sonza traz a Brasília show gratuito do novo disco, 'Brutal paraíso'

A dualidade foi a maior inspiração de Luísa Sonza para criar as faixas de Brutal Paraíso, o quarto álbum de estúdio da artista e a base do show que ela faz hoje, no palco principal do Taguaparque, como parte da programação da Semana S 2026, maior evento integrado do sistema de comércio. Lançado no início de abril, o disco chamou a atenção pela mistura generosa de funk e bossa nova em uma sonoridade que passeia por referências da música brasileira ao mesmo tempo em que mergulha nas vivências da própria Luísa. "O Brutal Paraíso veio do meu momento atual da vida, seria muito estranho pra mim criar algo que não estivesse relacionado com o que penso, com o que estou vivendo. Eu precisava falar sobre essas coisas que a gente sente mas que são difíceis de nomear. A vida adulta é assim, né? Ela não é uma coisa só", explica a cantora, em entrevista ao Correio. Em janeiro deste ano, ela também lançou Bossa Sempre Nova, com Roberto Menescal e Toquinho, fruto de uma parceria acalentada há tempos e da relevância do gênero na vida da cantora.

A dualidade, ela enxerga na combinação entre amor e caos, na distância entre prazer e vazio, na contradição entre se expor e se sentir só. São sentimentos que Luísa explora em faixas como Amor! Que pena, com versos que cantam o fim de um relacionamento, e Sempre você, sobre o tempo e os clichês do amor. "O nome diz tudo: é brutal, mas é um paraíso. A vida é assim", avisa. Uma das artistas pop mais ouvidas do Brasil, Luísa sempre teve a própria vida como material de partida para as canções, mesmo nos momentos mais difíceis. Foi com a música, principalmente, que ela respondeu aos haters que a levaram a sair do Brasil após ser ameaçada de morte em um episódio nas redes sociais. A superexposição na internet, com relacionamentos, carreira e dramas pessoais expostos e comentados de maneira constante, também abriu espaço para participação de internautas nem sempre amigáveis. Parte disso está em álbuns como Doce 22 e Escândalo íntimo, mas também em Brutal paraíso e, sobretudo, no documentário Seu eu fosse Luísa Sonza, lançado em 2023 na Netflix.

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O repertório do show em Taguatinga traz, principalmente, as faixas do disco recém-lançado, mas Luísa avisa que vai incluir músicas que não podem faltar. É um formato novo de show, ela garante, uma versão da apresentação no festival Coachella, no início de abril. "Mas mais longa. Vai ser intenso emocionalmente. O repertório tem muito de Brutal Paraíso, lógico, mas também outras músicas que não podem faltar de jeito nenhum nos meus shows. Eu gosto de pensar no show como uma experiência completa, não só uma lista de músicas. E Brasília… Brasília sempre me surpreende. A energia é muito apaixonada, muito presente", disse a artista, que, em entrevista, falou sobre as ideias que nortearam Brutal paraíso.





