Virginia Fonseca retorna ao Brasil após fim de namoro com Vini Jr

Virginia Fonseca retorna ao Brasil após fim do namoro com Vini Jr - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca antecipou o retorno ao Brasil após anunciar o fim do relacionamento com Vini Jr. nesta sexta-feira (15). Com previsão de desembarcar no país nas próximas horas, a influenciadora estava em Madri, na Espanha, na casa do atacante do Real Madrid, e embarcou em seu avião particular pouco depois do ‘término relâmpago’.

Sem os filhos, a empresária deixou a Europa acompanhada de colaboradores. O jatinho, aliás, passou por uma repaginada milionária recentemente agora com as iniciais da influenciadora na parte externa.

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O término do relacionamento surpreendeu porque aconteceu apenas horas depois de Virginia acompanhar a vitória do Real Madrid sobre o Real Oviedo por 2 a 0 no Santiago Bernabéu. Durante o aquecimento, ela chegou a filmar Vini Jr. e ainda o chamou de gato e lindo. A influenciadora também comemorou quando o atacante apareceu no telão do estádio.

Virginia esteve no Bernabéu acompanhada da amiga Duda Freire e assistiu à partida ao lado de Fernanda Cristina, mãe de Vinicius Junior. Ela também encontrou José Oliveira Neto, o Netinho, irmão do jogador, no camarote do estádio.

Virginia oficializa fim do namoro

A empresária usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (15) para oficializar o fim do relacionamento com o atacante. Em um dos trechos da publicação, a influenciadora afirmou que a relação agora se trata de "uma página virada" em sua vida.

Peço respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha, escreveu no story do Instagram. Na sequência, explicou que o relacionamento deixou de fazer sentido.

Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter a maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer. Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outo, declarou.

A influenciadora anunciou o término diretamente de Madri e decidiu antecipar a volta ao Brasil poucas horas depois da publicação nas redes sociais.