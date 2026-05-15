Conjunto Nacional recebe peça RPG sobre finanças e ficção científica

Em uma experiência imersiva que une ficção científica e teatro em formato Role-Playing Game (RPG), o Planeta Violeta chega a Brasília com uma programação gratuita para adolescentes de 12 a 17 anos. Apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Nubank, o espetáculo infantojuvenil ensina de forma lúdica a mensagem de que “cada jovem pode ser protagonista da própria história”, explica a produtora. A programação está em cartaz no Conjunto Nacional até este domingo (17/5), com sessões das 14h às 19h30.

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Ambientada no ano de 2324, a peça conta a história do Esquadrão V — equipe de busca por um novo planeta para a humanidade — e sua jornada no Planeta Violeta. Com a participação ativa do público, a experiência trabalha conceitos de educação financeira como planejamento, priorização, gestão de recursos, tomada de decisão, responsabilidade e construção de objetivos de curto, médio e longo prazo.

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Segundo Andrea Flores, produtora da ação, o espetáculo surgiu da vontade de falar sobre educação financeira com adolescentes de forma leve e envolvente. “Em vez de uma palestra ou aula tradicional, criamos uma experiência em que o jovem participa da história, toma decisões e aprende a partir das consequências dessas escolhas. O teatro traz emoção, o roteiro da peça traz protagonismo, e a educação financeira aparece de forma prática e natural dentro da narrativa.”

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Na narrativa produzida pela Businessland, a ficção científica funciona como metáfora sobre o futuro, planejamento e uso consciente de recursos. “No Planeta Violeta, os adolescentes participam de uma missão espacial em que os tripulantes precisam tomar decisões como administrar e gastar recursos e pensar nas consequências de cada escolha. Esse universo lúdico ajuda a aproximar o tema do dinheiro sem tornar a conversa pesada ou distante”, explica a produtora.

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O Planeta Violeta segue um caminho alternativo às palestras, workshops e aulas sobre educação financeira. A proposta do projeto é a identificação dos espectadores com os personagens, ao se emocionarem e reconhecerem seus próprios padrões, as lições financeiras são absorvidas de forma natural. “Queremos que eles saiam entendendo que o futuro é construído a partir das escolhas que fazemos hoje. O dinheiro não precisa ser um tema distante ou assustador; ele pode ser uma ferramenta para realizar sonhos, desde que exista consciência, planejamento e responsabilidade.”





Serviço

Planeta Violeta

De 13 a 17 de maio, no Conjunto Nacional (SDN - Asa Norte). Entrada gratuita mediante a retirada de ingressos no Sympla. Classificação: 12 a 17 anos.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel