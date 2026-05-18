Samba, funk e piseiro embalam nova música da Seleção para Copa do Mundo

Na letra, o futebol surge como expressão de identidade nacional, memória coletiva e orgulho popular - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A Seleção Brasileira já tem uma nova música para acompanhar a caminhada rumo à Copa do Mundo de 2026. Batizada de Bate no Peito, a faixa aposta na mistura de ritmos, gerações e estilos, reunindo diferentes expressões da música brasileira para acompanhar o Mundial.

A canção conta com as vozes de Ludmilla, Zeca Pagodinho, João Gomes, Veigh e Samuel Rosa, com produção assinada por Papatinho. A proposta é misturar sons populares do país em uma faixa feita para repercutir nos estádios e também nas redes sociais durante a competição.

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Acompanhe a música completa:

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A música foi escolhida como trilha oficial da Seleção Brasileira na Copa de 2026 e será executada em momentos específicos dos jogos do Brasil. A iniciativa faz parte de uma ação da FIFA, que permitiu que cada seleção participante escolhesse uma música representativa para o torneio. O lançamento é da Sony Music Brasil.

Na letra, o futebol aparece como símbolo de identidade nacional, memória afetiva e orgulho popular com referências às cinco estrelas no peito, à raça brasileira dentro de campo e ao sentimento coletivo de torcida.

A escolha dos artistas também segue essa ideia de diversidade. O samba de Zeca encontra o piseiro de João Gomes, o funk de Ludmilla, o rap de Veigh e o pop rock de Samuel Rosa em uma combinação que tenta traduzir diferentes regiões e gerações do Brasil em uma única faixa.

Além da conexão com o futebol, a música também terá um lado social. Em acordo com os artistas envolvidos, os royalties arrecadados com “Bate no Peito” serão destinados ao Instituto Fome de Música, que transformará os recursos em doações de alimentos distribuídas pelo programa Mesa Brasil Sesc.

A composição da música contou com participação de nomes como Bernardo Massot, Califfa, Carlean, BG, Lary, Lucas Medeiros, Daniel Mendes e os próprios João Gomes e Veigh. Nos bastidores, a produção ainda teve apoio de músicos como Pretinho da Serrinha, Rodrigo Scarcello e Nagali.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia