Vini Jr. fala sobre término com Virginia: "Fica bem"

O atacante Vinicius Junior decidiu quebrar o silêncio sobre o fim do relacionamento com a influenciadora Virginia Fonseca e publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais nesta segunda-feira (18/5).
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Horas antes da convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, o jogador do Real Madrid compartilhou um texto direcionado à ex-namorada agradecendo pelos meses que passaram juntos.
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Na publicação, Vini afirmou que o relacionamento foi marcado por aprendizados e desejou felicidade para Virginia. "Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado! Tudo de melhor na sua vida! Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida pra mim. Fica bem"
O namoro entre os dois durou cerca de sete meses e vinha sendo acompanhado de perto pelo público desde as primeiras aparições juntos. Apesar da exposição, os dois mantiveram discrição em vários momentos da relação.
A confirmação do término aconteceu na última sexta-feira (15/5), quando Virginia publicou um comunicado nos stories do Instagram. A influenciadora publicou uma fotoe afirmou que algumas situações são “inegociáveis” e pediu respeito à privacidade dos envolvidos.
*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia
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