Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (21/5)

Data estelar: Vênus e Netuno em quadratura.

O que acontece atualmente no mundo não é um seriado que seja confortável assistir passivamente comendo pipoca e pausando à vontade para satisfazer nossos caprichos de todos os tipos, os quais raramente são produtores de benefícios, porque também nos abstemos de participar do mundo nos encerrando em conflitos em torno de mesquinharias, que transformamos em dramas absolutos sem haver necessidade.

O mundo não é uma entidade distante, é o somatório do que pensamos, sentimos, falamos e comentamos e também de nossas atuações íntimas e públicas. Por isso, ainda que nos conforte a ignorância de sermos um com o mundo, mesmo assim não temos como fugir da responsabilidade de agregarmos caos com nosso egoísmo brutal, ou plantarmos sementes de lucidez e sabedoria com nosso altruísmo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Coloque seu charme para funcionar, porque agora não é necessário fazer demonstrações de força que só agregariam estresse ao cenário. Seu charme há de ser posto sobre a mesa do jogo para obter resultados melhores.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Falar abertamente de sentimentos profundos pode ser libertador, desde que seus interlocutores sejam as pessoas certas, porque se forem as erradas, essa abertura toda se voltará contra você. As pessoas são fofoqueiras.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



As promessas são lindas e entusiasmam, mas nesta parte do caminho é melhor sua alma ser mais pragmática do que entusiasta, apesar de ser tão belo o sentimento que não pareceria necessário manter os pés no chão.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Com esse jeitinho característico, doce e firme ao mesmo tempo, você conseguirá dobrar as pessoas e fazer tudo da forma como deseja. Ainda assim, procure não dormir sobre os louros, nada está sólido o suficiente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os entendimentos que pareciam estar na direção certa apresentam agora alguns vieses que preocupam sua alma. No entanto, nada indica que sejam impedimentos definitivos para as questões que sua alma quer resolver.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



De onde vai sair o dinheiro que você precisa para virar a mesa? A Vida é surpreendente e oferece as oportunidades certas para que nós, os humanos existentes entre o céu e a terra, as aproveitemos como quisermos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



As facilidades que se apresentarem precisam ser passadas em revista, para verificar se são tentações inúteis ou se há realmente algo de aproveitável nelas. Não que tudo deva ser difícil, mas melhor não se enganar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)



A mente é poderosa, mas não o suficiente para fazer acontecer milagres. Se você pretende milagres nesta parte do caminho, use a mente para elevar orações, mas ao mesmo tempo arregace as mangas e faça acontecer.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Cair no conto que as pessoas simpáticas fazem é bastante fácil, e se isso acontecer não se detenha em recriminações, é natural que a simpatia produza um encantamento fora do comum. Toque a bola para frente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



As pessoas sedutoras são um alívio para a alma, que se nutre de beleza, tanto quanto de verdade e de bondade também. Aproveite a onda, porém, evite negligenciar o que seja necessário em troca da sedução.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Aquilo que parecia engatilhado há de ser verificado várias vezes para ser consolidado. Evite deixar nas mãos do destino qualquer coisa que o valha, especialmente os assuntos que você deseja ver realizados. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



As ilusões sempre rondam a alma, porque entre o céu e a terra as coisas se complicam tanto que a mente consegue produzir imagens impossíveis de realizar, mas que aliviam um tanto o peso que se precisa carregar.