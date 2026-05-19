Rafaella Justus usou as redes sociais e chamou atenção ao compartilhar mais um processo de sua recuperação após realizar uma rinoplastia, e revelou que concluiu o tratamento complementar do pós-operatório.
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Através do Instagram, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus explicou que o pós-operatório incluiu sessões em uma câmara hiperbárica, cujo tratamento é utilizado para auxiliar na cicatrização e favorecer a recuperação após a cirurgia estética.
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Segundo Rafaella Justus, foram realizadas 10 sessões do procedimento, oned ela contou que permaneceu por cerca de uma hora dentro de uma cápsula de vidro respirando oxigênio 100% puro. "Durante o meu pós-operatório, tive que fazer 10 sessões de câmara hiperbárica", disse.
A jovem influenciadora ainda comemorou o encerramento dessa fase da recuperação. "Hoje foi minha última sessão", celebrou Rafaella.
O texto Rafaella Justus revela detalhe do pós-operatório após rinoplastia foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.