Luan Santana revela mudança drástica na carreira após nascimento da filha

Luan Santana revela decisão de mudança drástica na carreira após nascimento da filha - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Luan Santana abriu o coração sobre algumas mudanças alinhadas sobre a sua carreira de 18 anos, adotada nos últimos tempos, diante da chegada da primeira filha, Serena, de 1, fruto do relacionamento com Jade Magalhães.

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Em entrevista à revista Quem, o cantor sertanejo explicou que sua agenda de shows e a estrutura imponente da turnê Registro Histórico foi idealizada para os fãs, e, em simultâneo, para aproveitar melhor a companhia da esposa e da filha.

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"Diminuí bastante o número de shows. Consegui me organizar bastante em relação a isso para realmente ter mais tempo em casa. É algo muito novo que estou vivendo. Desde o início, quando a Jade estava grávida, pensei assim. Comecei a tirar o pé um pouquinho", disse Luan Santana.

O cantor detalhou, ainda, que fora dos palcos, prefere programas mais tranquilos. "Sou muito caseiro. Para mim, estar com a minha mulher e a minha filha recarrega minhas energias do jeito que preciso. Tenho uma chácara perto de São Paulo, mas sou um cara que fica muito em casa", declarou.

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