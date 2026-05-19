Suposto pivô se pronuncia sobre rumores envolvendo Vini Jr. e Virginia: "Eu não fiz" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Bruna Pinheiro, apontada como suposta pivô do término de Vini Jr. e Virginia Fonseca, usou as redes sociais nesta segunda-feira (18), para se pronunciar sobre o caso.

"Eu não fiz"

Através do Instagram, a modelo afirmou que decidiu se manifestar após a influenciadora não se posicionar publicamente sobre o assunto. "Como ela não trouxe, eu vim aqui deixar claro, porque eu não posso ficar tomando os ataques de algo que eu não fiz", iniciou.

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"Esta viagem minha já estava programada há um tempo, pois era o meu aniversário, que eu queria comemorar em Madrid", explicou Bruna Pinheiro, que ainda explicou que a viagem já estava programada e afirmou que o encontro com amigos em comum teria acontecido por coincidência.

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"Justamente neste dia, fomos até o restaurante encontrar eles, só que, em momento algum, nós encontramos o Vinicius Jr., em momento algum nós encontramos a Virginia e, em momento algum, houve essa troca de olhares que as pessoas estão especulando", declarou ela. "Gente, a única coincidência é que estávamos em Madri, estávamos com os amigos do Vini Junior, sim, e estávamos no restaurante, sim. Não encontramos o Vinicius e nem a Virgínia", complementou Bruna.

Em meio ao longo desabafo, a suposta pivô assegurou que não há uma outra versão da história. "Não existe mais outra verdade, não existe mais outra história. É a única e verdadeira história. Ponto final. Eu me senti obrigada, já que ninguém se manifestou, eu tive que vir aqui. Às vezes nem houve traição, porque, se depender de nós, não teve traição alguma. Vocês já pararam para pensar que, às vezes, ele pode ter terminado o relacionamento?", pontuou.

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