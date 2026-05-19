Em negociação com a Band, Luciana Gimenez rejeita proposta da Globo - (crédito: Observatorio da TV)





Luciana Gimenez foi convidada para integrar a próxima edição da "Dança dos Famosos", no "Domingão com Huck", mas não deve aceitar a proposta. Em pausa na carreira desde que deixou a RedeTV!, a apresentadora está em negociações avançadas com a Band para comandar um novo reality show, previsto para estrear entre agosto e setembro justamente no período em que o quadro da Globo vai ao ar.

O convite foi revelado por Fábia Oliveira (Metrópoles) e confirmado por Flávio Ricco (Portal Leo Dias). Luciana Gimenez teria recusado por considerar que nunca foi boa de dança e acreditar que não teria fôlego na competição. Ela já participou do Domingão em 2025, quando enfrentou Rodrigo Faro na "Batalha do Lip Sync"; curiosamente, Faro entrou na "Dança dos Famosos" meses depois.

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Na Band, Luciana Gimenez deve liderar uma competição semanal, com gravações previstas para julho, logo após a Copa do Mundo. Entre os formatos cogitados está um programa de relacionamentos, em parceria com produtoras e multinacionais como a Warner Bros Discovery.

Ela também foi sondada pelo SBT para comandar uma atração aos sábados, mas preferiu a proposta da Band por oferecer uma rotina de gravações menos intensa. Fora da TV aberta desde janeiro, após 25 anos na RedeTV!, Luciana Gimenez acumulou passagens por programas como "Superpop", "Luciana By Night", "Mega Senha" e "Operação Cupido".