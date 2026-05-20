Ellen Cardoso abre o jogo sobre transição artística e fim da era Moranguinho - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Ellen Cardoso, conhecida como Mulher Moranguinho, abriu o jogo sobre o momento em que decidiu realizar sua transição artística e se desvincular da imagem de "mulher-fruta" que foi atribuída no início da carreira, nos anos 2000.

"Eu vou envelhecer"

Em entrevista ao Canal UOL, a dançarina explicou que a principal preocupação era garantir que seu futuro não dependesse apenas da performance física. "Eu sempre tive o pensamento: Primeiro que eu não ia poder viver do meu corpo e da minha beleza para sempre, né? O tempo passa! Eu sabia: ‘eu vou envelhecer'", disse.

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O pensamento levou Moranguinho a criar uma separação entre a vida pessoal e a personagem que vendia sensualidade nos palcos. "Eu tenho que manter o meu nome. As pessoas precisam saber que a Moranguinho é a Ellen. Porque o dia que eu não viver mais disso, eu vou ter outras coisas que eu posso investir," explicou a empresária.

Aos 45 anos, a esposa do cantor Naldo Benny confirmou que o momento de mudança chegou, e celebrou o corte de seu longo cabelo, que era "um marco muito grande da Moranguinho", e agora sente que está "passando a coroa para Moranguete" (personagem das novelinhas de frutas).

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