Ana Paula Renault dá forte depoimento em Quem Ama Cuida e exalta as mulheres - (crédito: Reprodução/ Globo)





A campeã do BBB 26, Ana Paula Renault, encerrou o capítulo desta terça-feira (19/5) de Quem Ama Cuida, com um forte depoimento sobre a dificuldade em ser mulher e toda a pressão que cerca o assunto, como a suposta necessidade do gênero feminino precisar ser mãe.

"As mulheres acabam esquecendo de perguntar para elas mesmas o que a gente quer?, o que a gente precisa?, qual o nosso cuidado?. Eu sou mulher de 44 anos, que não sou mãe, agora nem filha eu sou mais. Chegou um ponto que agora eu vou cuidar ainda mais de mim", prometeu.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"As mulheres acabam entendendo que tem que ‘entregar’ tudo isso que a sociedade quer da gente, mas, na verdade, o que a gente quer? Têm mulheres que nasceram para maternar filhos, têm mulheres que nasceram para maternar projetos e têm mulheres que nasceram para maternar sua própria reconstrução, eu me vejo nisso", desabafou.

Por fim, Ana Paula diz que atualmente ela é a "mãe" dela mesma. "Eu sou minha própria mãe. Quem ama respeita minha opinião, quem ama respeita o meu tempo, quem ama respeita os outros", disse.

A-LIST! Ana Paula Renault reaparece na TV Globo com depoimento no final da novela das 9. #QuemAmaCuida pic.twitter.com/WQXCJrk7Ng

O texto Ana Paula Renault dá forte depoimento em Quem Ama Cuida e exalta as mulheres foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.