Bad Bunny relembra passagem pelo Brasil e surpreende com recado aos fãs - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O cantor porto-riquenho Bad Bunny voltou a falar sobre sua passagem pelo Brasil e emocionou fãs ao compartilhar lembranças da visita ao país. Em publicações feitas nas redes sociais nesta terça-feira (19), o artista reuniu fotos e vídeos dos dias em que esteve em São Paulo com a turnê Debí Tirar Más Fotos World Tour, realizada em fevereiro deste ano.

Nos registros, o astro mostrou bastidores da viagem, incluindo momentos de lazer, apresentações no palco e experiências gastronômicas. O artista também exibiu trechos de sua estadia na capital paulista, além de visitas a restaurantes e momentos de descanso. Para embalar as recordações, ele escolheu músicas de nomes brasileiros como Milton Nascimento, Pedro Mizutani e Os Originais do Samba.

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Ao recordar a experiência, Bad Bunny revelou que conhecer o Brasil era um desejo antigo. Por alguma razão, desde criança eu sonhava em ir ao Brasil, um sonho que se realizou em 2026, um momento que nunca vou esquecer", escreveu o cantor. Durante a passagem pelo país, ele realizou duas apresentações no Allianz Parque, nos dias 20 e 21 de fevereiro, atraindo milhares de fãs.

O músico ainda comentou sobre a conexão que sentiu com o público brasileiro e destacou aspectos culturais que o marcaram durante a visita. A música, as pessoas, as paisagens, a energia… há algo, um certo não sei o quê em vocês que me parece familiar e me lembra muito Porto Rico, afirmou.

Recado aos fãs

Antes de encerrar a homenagem, o artista fez questão de deixar uma mensagem carinhosa aos brasileiros e indicou que espera retornar em breve. Tenho tanto, tanto, tanto para contar e expressar sobre essa viagem que seria impossível resumir tudo aqui. Por enquanto, direi apenas obrigado! Obrigado, São Paulo, por me fazer sentir como uma criança novamente, por me permitir sentir sua magia". Em português, ele completou: Me apaixonei por vocês e só penso em quando voltarei".

Bad Bunny faz texto sobre passagem ao Brasil:

Por alguma razão, desde criança eu sonhava em ir ao Brasil, um sonho que se realizou em 2026, um momento que jamais esquecerei.

A música, as pessoas, as paisagens, a energia existe algo em vocês, algo que não sei explicar, que pic.twitter.com/FRYU21j9iW — Bad Bunny Brasil (@BadBunnyBrasil) May 19, 2026

BRASIL! Ao som de Milton Nascimento, Bad Bunny começa a postar a sequência de stories em homenagem a sua passagem pelo país. pic.twitter.com/wCQPl2WtL0 — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) May 19, 2026

ELE ARRASA! Bad Bunny postou no Instagram um vídeo em que substitui Messi por Pelé durante MONACO em seu show no Brasil. pic.twitter.com/yAfxD56oiH — UpdateCharts (@updatecharts) May 19, 2026

Bad Bunny publica texto agradecendo o carinho do público brasileiro durante sua vinda ao Brasil com a Debí Tirar Más Fotos Tour em fevereiro.

Por algum motivo, desde criança eu sonhava em ir ao Brasil, sonho que se realizou em 2026, um momento que jamais esquecerei. A pic.twitter.com/vdBwlClJI1 — Tracklist (@tracklist) May 19, 2026

O texto Bad Bunny relembra passagem pelo Brasil e surpreende com recado aos fãs brasileiros foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.