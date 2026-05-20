Tatá Werneck revela que pensou em parar de fazer novelas: "Optei por outra carreira" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Tatá Werneck está de volta às novelas em Quem Ama Cuida, nova das nove, que estreou na última segunda-feira (18/5). Na trama, a atriz interpreta Brigitte, uma stalker.

Em entrevista à revista Quem, a artista admitiu que o próprio retorno à dramaturgia não havia sido pensado inicialmente, e que após seu mais recente trabalho, em Terra e Paixão (2023), ela havia cogitado a possibilidade de não fazer mais folhetins. "Optei por outra carreira"

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"Eu achei que, depois de ‘Terra e Paixão’, eu não fosse mais fazer novela. Eu realmente optei por uma outra carreira, como apresentadora, como comediante", disse. "Mas eu quero estar sempre com o Walcyr. Porque ele mudou a minha vida. E não só por gratidão, mas porque ele é um mestre. Então, eu não posso perder essa oportunidade", elogiou Tatá Werneck.

Segundo a apresentadora e humorista, foi preciso ir "desenferrujando" aos poucos para voltar. "Dei uma esticada na coluna, tomei um Imunogold e tô indo. É um ritmo difícil de novela", brincou.

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