Yoshi and the Mysterious Book convida jogador a desacelerar e aprender

O clássico dinossaurinho da Nintendo ganhar seu próprio título, focado em aprender e explorar. - (crédito: Reprodução/Nintendo)

A Nintendo continua expandindo o catálogo do Nintendo Switch 2, agora, apostando em experiências mais contemplativas e acessíveis. Yoshi and the Mysterious Book, desenvolvido pela Good-Feel, abandona parte da estrutura tradicional de plataforma da franquia para investir em algo mais próximo de uma aventura de observação e descoberta, quase como uma enciclopédia interativa acessível para todas as idades.

A premissa é simples, mas funcional. Após um acidente envolvendo Bowser Jr. e Kamek, uma enciclopédia mágica perde completamente suas memórias, apagando os registros das criaturas que habitavam suas páginas. Cabe a Yoshi entrar nesse universo e reconstruir o conhecimento perdido explorando diferentes biomas e estudando o comportamento da fauna local.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Yoshi, o explorador

Entre explorar e catalogar, jogo ganha visual diferenciado que remete ao estilo visual de livros infantis. (foto: Reprodução/Nintendo)

O foco da experiência está muito menos em combate ou desafio e muito mais em curiosidade. A estrutura do jogo gira em torno de observar criaturas, testar interações e registrar comportamentos dentro da enciclopédia. Em vários momentos, Yoshi and the Mysterious Book parece transformar uma aula do ensino fundamental em videogame.

Essa proposta é reforçada pela ausência quase completa de punição. Não há barra de vida, pressão constante ou sistemas de “morte”. O jogo quer que o jogador desacelere, explore no próprio ritmo e investigue cada ambiente com calma. É uma escolha de design que torna o título especialmente acessível para crianças.

O aspecto visual ajuda bastante nessa construção. O jogo aposta em gráficos que simulam pinturas e ilustrações de livros infantis, com cores vibrantes e cenários extremamente detalhados. Existe uma atmosfera hipnotizante na maneira como os ambientes são apresentados, reforçando a sensação de estar folheando um livro animado. Pequenos detalhes também fortalecem o envolvimento. A possibilidade de nomear as criaturas descobertas adiciona um elemento pessoal à jornada, criando um vínculo mais afetivo com o mundo e incentivando a catalogação como parte da brincadeira.

No entanto, a própria estrutura central da jogabilidade acaba revelando suas limitações com o passar do tempo. Como grande parte da progressão depende de repetir o ciclo de observar, interagir e registrar criaturas, a experiência pode se tornar repetitiva rapidamente. Alguns biomas têm pouca diferenciação prática entre si, dando a sensação de revisitar ideias semelhantes.

A trilha sonora, embora funcional, também não acaba marcando a experiência ou virando algo marcante como outros títulos da Nintendo. Já a narrativa permanece superficial durante boa parte da campanha, servindo mais como justificativa para exploração do que como elemento verdadeiramente envolvente.

Considerações finais

Yoshi de todas as cores encontram o misterioso livro. (foto: Reprodução/Nintendo)

Yoshi and the Mysterious Book funciona melhor quando abraça sua proposta contemplativa e educativa. Sua direção de arte encantadora, a ausência de pressão tradicional e o foco em observação criam uma experiência acolhedora e acessível para diferentes públicos.

Por outro lado, a repetição estrutural impede o jogo de alcançar o mesmo impacto dos grandes títulos da franquia. Ainda assim, como uma aventura mais tranquila e experimental dentro do universo de Yoshi, o jogo encontra identidade própria ao transformar curiosidade em mecânica principal.

Nota: 8/10

Yoshi and the Mysterios Book chega nesta quinta-feira (21/5) exclusivamente para o Nintendo Switch 2.

*Está análise foi feita com uma cópia enviada pela Nintendo Brasil



