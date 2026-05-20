Virginia se pronuncia após repercussão de vídeo gravado em um zoológico

Em desabafo, a empresária negou qualquer intenção ofensiva, afirmou que o conteúdo foi tirado de contexto e reforçou seu apoio e respeito à luta contra o racismo travada pelo atleta do Real Madrid. - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora Virginia Fonseca se pronunciou após a repercussão negativa de um vídeo gravado durante uma visita a um zoológico em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O conteúdo viralizou nas redes sociais depois que internautas passaram a associar as imagens ao jogador Vini Júnior, ex-namorado da empresária, gerando uma onda de comentários racistas.

Nas imagens, Virginia aparece interagindo com animais e beijando um macaco durante o passeio. Após a repercussão, a influenciadora afirmou que jamais teve intenção de ofender alguém e disse estar profundamente incomodada com a interpretação dada ao vídeo.

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Virginia nega intenção ofensiva

Em desabafo publicado no Instagram, Virginia declarou que o vídeo foi retirado de contexto e reforçou que aquele tipo de interação já havia acontecido em viagens anteriores ao mesmo local. Segundo ela, o animal costuma interagir dessa forma com visitantes e registros parecidos chegaram a ser publicados anteriormente em seu perfil.

"Jamais na minha vida eu fiz isso com intenção de ofender alguém", afirmou a influenciadora ao comentar o caso. Virginia também explicou que ficou surpresa com a proporção da repercussão e disse que nunca imaginou que o conteúdo pudesse ser associado a ataques preconceituosos.

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Influenciadora cita fim de relação com Vini Júnior

Durante o pronunciamento, Virginia também mencionou o relacionamento que teve com Vini Jr. e afirmou que sempre respeitou a trajetória do jogador, principalmente diante da luta pública que ele trava contra o racismo no futebol internacional. A empresária destacou que jamais faria algo para constranger ou humilhar o atleta e reforçou apoio ao atacante do Real Madrid. "Ele não merece passar por isso", declarou.

Vídeo gerou críticas nas redes sociais

Nos comentários do vídeo, usuários passaram a fazer associações racistas, o que provocou indignação de parte do público. Internautas também cobraram uma postura mais rápida da influenciadora diante dos ataques e criticaram a permanência do vídeo nas redes sociais mesmo após o início da repercussão.

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Jogador enfrenta ataques racistas há anos

Vini Jr. se tornou um dos principais nomes no combate ao racismo no esporte após sofrer diversos episódios de discriminação durante partidas do futebol espanhol e também nas redes sociais.

Nos últimos anos, o atleta tem utilizado sua visibilidade para denunciar ataques preconceituosos e cobrar punições mais severas contra casos de racismo. Recentemente, o jogador também anunciou iniciativas de apoio jurídico voltadas a vítimas de crimes raciais no Brasil.