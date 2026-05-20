InícioDiversão e Arte
Oficina

Ecos Ancestrais promove ciclo de oficinas gratuitas sobre maracatu

Projeto que busca ampliar o acesso à cultura popular afro-brasileira reúne formação musical, confecção de instrumentos e troca com mestres da tradição pernambucana

Zenga Baque Angola | Ecos Ancestrais - (crédito: @quemsabemaria/Divulgação )
Zenga Baque Angola | Ecos Ancestrais - (crédito: @quemsabemaria/Divulgação )

Entre maio e setembro, o projeto Ecos Ancestrais realiza uma série de oficinas gratuitas voltadas ao universo do Maracatu de Baque Virado — manifestação cultural que une música, dança e rituais de matriz africana em um cortejo real. As atividades ocorrerão gratuitamente na Casa de Cultura do Guará. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Serão seis oficinas abertas ao público, com uma programação que integra vivências práticas sobre os toques tradicionais do maracatu-nação, além de ações de confecção e manutenção de instrumentos, produção de figurinos e fortalecimento das atividades do grupo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

As oficinas serão conduzidas  por integrantes do Zenga Baque Angola, grupo que nasceu a partir do encontro entre batuqueiros de Brasília e o mestre Hugo Leonardo, regente da Nação de Maracatu Leão da Campina, que é referência na tradição do maracatu pernambucano.

As atividades abordam instrumentos como alfaia, caixa, gonguê, agbê e ganzá, além de encontros dedicados à prática de conjunto e à presença do maracatu nos cortejos e avenidas.

Ministrada por Samia Gomes, a primeira oficina foi realizada no dia 17 de maio. As próximas estão previstas para os dias 24 de maio (Oficina de Caixa, com Leonardo Balbino), 28 de junho (Oficina de Gonguê, com Jorge do Pandeiro) e 16 de agosto  (Oficina de Alfaia, com Alessandra Rosa). 

Além das oficinas, o grupo também faz ensaios abertos aos domingos na Casa de Cultura do Guará. As datas dos ensaios podem ser conferidas no perfil do Zenga Baque Angola, no Instagram. 


Serviço

Projeto Ecos Ancestrais 

De maio a setembro, na Casa de Cultura do Guará (QE 25, Guará 2). Inscrições gratuitas através do link. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 20/05/2026 12:53
SIGA
x