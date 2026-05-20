A Globo vai produzir sua primeira série de ficção científica para o Globoplay, serviço de streaming da emissora. O projeto, intitulado Space Nation, é criado pelos diretores Marco Weber e Martin Weisz, conhecidos por trabalhos em séries e videoclipes. Ainda não há previsão de estreia.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (20/5), durante o Marché du Film, evento paralelo ao Festival de Cannes, na França. A produção será realizada em parceria com as empresas Ex Machina Studios e Utopai Studios, e terá enredo ambientado em um futuro próximo, onde a sobrevivência da humanidade depende de uma nova geração de pilotos de elite diante de uma ameaça alienígena inédita.

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Segundo comunicado oficial, a série contará com o uso de ferramentas de inteligência artificial em sua produção, embora não tenham sido detalhadas as cenas em que a tecnologia será aplicada. O texto também destaca que haverá alinhamento contínuo com sindicatos de Hollywood, garantindo consentimento e participação significativa dos artistas em todas as etapas.

Para Manuel Belmar, diretor de produtos digitais e finanças da Globo, a parceria reforça a estratégia do Globoplay de investir em histórias com potencial criativo e relevância global: Sempre a partir de uma curadoria cuidadosa de conteúdos capazes de dialogar com diferentes públicos, afirmou.

O texto Globoplay fará estreia em ficção científica com Space Nation foi publicado primeiro no Observatório da TV.