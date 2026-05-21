Paula Fernandes confirma romance com comandante de jatos executivos

Paula Fernandes, nesta quarta-feira (20), assumiu o romance com o comandante de jatos executivos em voos internacionais, Daniel Pereira. A cantora admitiu que está vivendo uma fase muito "especial".

Tenho vivido uma fase muito especial, pessoal e profissionalmente. Ainda estou registrando em mim tudo o que vivi na gravação do meu DVD ‘Paula Fernandes 30 e Poucos Anos’. Sempre acreditei no amor, e isso faz parte de quem eu sou e do que eu canto, filosofou.

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Porém, a cantora deixou claro que está no estágio de "nos conhecendo melhor", para não alimentar muitas expectativas do público.

Estamos nos conhecendo melhor, de forma leve e natural. Ainda é tudo muito recente. Como qualquer pessoa, estou vivendo esse momento e buscando ser feliz", pontuou. Daniel tem várias fotos com famosos, como Gusttavo Lima e a apresentadora Daniela Albuquerque. Ele possui mais de 70 mil seguidores em seu perfil nas redes sociais.

Paula Fernandes está vivendo um novo romance com o comandante Daniel Pereira, e a assessoria da cantora confirmou o relacionamento Felicidades pro casal pic.twitter.com/7WsIoSDWDY

O texto Paula Fernandes confirma romance com comandante bonitão foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.