Mike Tyson recorda o dia em que flagrou sua esposa com Brad Pitt - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Uma história curiosa envolvendo dois nomes gigantes do entretenimento voltou a chamar atenção após Mike Tyson recordar um episódio inusitado do passado. Durante participação recente no podcast This Past Weekend, o ex-campeão mundial de boxe contou como descobriu que sua então esposa, a atriz Robin Givens, estava acompanhada de um jovem Brad Pitt, muito antes do astro conquistar fama em Hollywood.

Segundo Tyson, o episódio aconteceu no período em que ele e Givens já atravessavam um processo de separação. Apesar do divórcio estar encaminhado, os dois ainda mantinham certa convivência. O ex-lutador relatou que decidiu ir até a residência da atriz, mas não a encontrou em casa. Pouco depois, viu a ex-companheira chegando em um carro que ele mesmo havia comprado para ela.

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Inicialmente, Tyson acreditou que a pessoa ao lado de Robin fosse alguém do círculo profissional da atriz, conhecida na época pela série Head of the Class. No entanto, a surpresa veio ao perceber quem estava no banco do passageiro. "Pensei que fosse um dos amigos dela de Head of the Class. Mas não era um dos amigos dela. Era Brad Pitt", contou o ex-boxeador.

O detalhe mais curioso, porém, veio em seguida. Tyson destacou que Pitt ainda não era uma estrela do cinema naquele período, antes do sucesso conquistado em Thelma & Louise (1991). "Ele ainda não era o Brad Pitt. Eu não fazia ideia de quem p***a ele era ele nem tinha carro", brincou o ex-atleta ao lembrar da situação.

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Essa não é a primeira vez que Tyson fala sobre o episódio. Em sua autobiografia lançada em 2013, o ex-campeão chegou a afirmar que Pitt teria ficado assustado ao vê-lo. "Você precisava ver a expressão no rosto dele. Parecia que ele estava prestes a receber a extrema-unção", escreveu.

Por outro lado, Robin Givens já confirmou que realmente foi vista ao lado do ator, mas negou uma antiga versão contada por Tyson de que ele teria encontrado os dois juntos na cama. A atriz também já fez acusações de agressão física contra o ex-marido, com quem foi casada entre 1988 e 1989.