Drama norte-americano sobre imigração com atriz brasileira é exibido em Cannes

O Festival de Cannes recebeu na noite desta quarta-feira (20/5) a exibição oficial do longa-metragem independente A matter of time (Uma questão de tempo), selecionado para a mostra Emerging Filmmaker Showcase do American Pavilion, uma das mais prestigiadas vitrines dedicadas a novos cineastas no maior festival de cinema do mundo.

Gravado em 2025 em Nova York, nos Estados Unidos, o filme foi escolhido para integrar a programação do American Pavilion, que anualmente destaca produções independentes de alto impacto artístico e relevância social. A sessão oficial aconteceu lotada e contou com a presença de parte da equipe do filme.

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A matter of time é um drama envolvente que acompanha Milena, uma mãe beneficiária do DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), programa que protege jovens imigrantes que chegaram aos Estados Unidos ainda crianças. Certa noite, sua rotina ao lado da filha Sofia é brutalmente interrompida por uma iminente operação do ICE, a agência de controle de imigração americana. À medida que os agentes se aproximam, a mãe de Milena a incentiva a fugir. Inicia-se então uma fuga tensa, durante a qual Milena cruza com um agente que, tocado por um momento de conexão humana compartilhado, lhe oferece uma breve e frágil chance de escapar da captura.

Com sensibilidade e urgência narrativa, o filme ilumina as lutas pessoais e sistêmicas enfrentadas por imigrantes nos Estados Unidos, abordando temas como identidade, maternidade e as consequências humanas das políticas migratórias.

Presença brasileira em destaque

Ao final da exibição, a atriz Priscila Buiar, que interpreta a protagonista Milena, subiu ao palco para breves palavras. Esta é a primeira vez da artista no Festival de Cannes. "Estar aqui, não só participando e assistindo aos filmes, mas também tendo a honra e a oportunidade de exibir o meu — no qual interpreto Milena, a protagonista — é de uma satisfação imensa, como um sonho se tornando realidade", declarou a atriz.

Ela destacou ainda a importância do momento para sua carreira e para o cinema brasileiro: "Cannes é o festival mais prestigiado do mundo, reúne os maiores nomes da indústria. Estar aqui parecia muito distante da minha realidade, mas se tornou possível através do trabalho dedicado de toda a equipe e de muitos anos de persistência e paixão pela profissão. Vou embora com saudades e desejando voltar em breve com outro projeto."