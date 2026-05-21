Mãe de Virginia se irrita após filha ser acusada de racismo

Mãe de Virginia Fonseca se irrita após filha ser acusada de racismo - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, defendeu a filha nesta quarta-feira (20), após a ex-apresentadora do SBT ser acusada de um suposto racismo contra o ex, Vini Jr. O motivo? Aparecer em um vídeo beijando um macaco.

Este povo é maldoso demais! Eita povo à toa, racistas, mas estas pessoas só dão o que têm, né? Amargura e maldade. Haja paciência, haja psicológico. Só Deus, viu, desabafou nos stories.

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Apesar da polêmica, Virginia ganhou defensores fora a sua família. Sonia Abrão, durante o A Tarde é Sua, na Rede TV!, ficou indignada da apresentadora ser acusada de algo que não teve a intenção.

Por que o pessoal levou para esse lado pesado e desumano da história? Ela fez um comunicado falando bem dele, ele fez um comunicado relatando o quanto ela foi importante na vida dele. Se isso fosse verdade, a intenção nesse vídeo [dela], ai seria coisa séria, configuraria um crime e não teria por onde apelar. E, para quem conhece a Virginia um pouco ou muito, sabe que ela não tem esse tipo de coisa. Eu conheço um pouco e está muito longe na Virginia esse tipo de preconceito, muito menos uma mentalidade dessa e um espírito tão pobre para se vingar de uma maneira dessa", explicou.

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