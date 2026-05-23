Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (23/5)

Data estelar: Lua quarto crescente em Virgem.

Se não houver nada na tua rotina que te faça útil às pessoas com que te relacionas, lhes facilitando a vida de alguma maneira, então faz dessa busca uma prioridade, sem importar o tempo que levar até encontrares uma forma de que tua presença seja de ajuda para os outros.

Viver só para ti, excluindo o resto, é perder o precioso tempo da existência correndo atrás de caprichos, os quais podem até ser legítimas recompensas pelos teus esforços e sacrifícios, mas se não fores útil servindo aos teus semelhantes e diferentes de alguma maneira, na prática isso significa que todo o tempo gira em torno de ti.

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O indivíduo egoísta é a toxina da civilização, o que trata as pessoas como presas de seus desejos que, satisfeitos, não trazem nada novo nem verdadeiro ou belo ao mundo.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Cada coisa em seu devido lugar, tudo em ordem e de acordo aos planos acordados, e se houver distanciamento ou distorção do que tenha sido acordado, então valerá a pena intervir para fazer as reclamações pertinentes.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Seus interesses serão consolidados na mesma medida em que você aja com discrição, de modo a que ninguém saiba suas verdadeiras intenções. O jogo há de ser estratégico e silencioso, paralelo ao que seja evidente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A bola está com você, vale a pena iniciar o jogo e preservar o movimento que sirva ao propósito de unir as pessoas para atuarem em conjunto, porque só assim haverá avanços reais e substanciosos. Em frente com isso.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os eventuais sacrifícios que você tenha de fazer hão de ser desempenhados tendo em vista que sejam temporários, senão sua alma vai ficar amarrada a condições que, depois, minarão seus recursos e energia. Melhor não.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nem todas as pessoas lhe são favoráveis, porém, nem todas são adversárias tampouco. Nesta parte do caminho é importante você saber distinguir direito quem são umas e outras, para costurar alianças valiosas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Uma coisa e somente uma é de fundamental importância neste momento de sua vida, que você não tema o medo que sente, para não se apequenar diante dos desafios que sua alma tem total capacidade de administrar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há questões que só podem dar certo se feitas em conjunto, combinando estratégias e movimentos. Este é um momento em que se pode colocar em ordem questões que vinham se arrastando, mas precisa haver jogo combinado.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Aquilo que foi dividido precisa ser unificado novamente, apesar de todas as resistências que as pessoas apresentarem. Só unificando tudo novamente sua alma poderá desfrutar dos benefícios da atualidade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Valorizando a opinião diferente da sua e ouvindo com atenção, você criará um cenário mais receptivo para, depois, seus planos serem ouvidos e aceitos também. Este é um momento que requer diplomacia e estratégia.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há momentos em que é melhor não esperar grandes coisas acontecendo, mas aproveitar o ensejo para arrumar os pequenos assuntos da vida cotidiana, normalmente relegados a uma categoria inferior. São importantes.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

No jogo da imaginação, os caprichos egoístas têm o mesmo peso do que os anseios legítimos do bem-viver. Por isso é importante desenvolver o discernimento, a capacidade mental de distinguir uns dos outros.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Domine a desordem, faça o que estiver ao seu alcance para manter tudo sob controle, mesmo que seja temporariamente. O preço das mudanças é essa desordem, que há de ser temporária, para ser substituída pela rotina.

