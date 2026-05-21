Quem é a atriz mirim que brilha ao lado de Leticia Colin na nova novela das 9

Nos capítulos iniciais de Quem ama cuida, de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, Michelle é uma menina que, junto com a irmã mais velha, Priscila, se perde da mãe na enchente causada pelo temporal que atinge as ruas de São Paulo e desabriga dezenas de famílias, como a que a protagonista, Adriana (Letícia Colin), vivia com a mãe, Elisa (Isabela Garcia), o irmão, Mau Mau (João Victor Gonçalves), e o avô, Otoniel (Tony Ramos).

Quem dá vida à personagem é Ana Bispo, que começou na frente das câmeras com apenas 10 meses e hoje, aos 6, brilha na novela das 21h da TV Globo após estrear como atriz no curta-metragem Cabra-Cega. Além de atuar, Ana está sempre se aprimorando com cursos de cinema/TV e teatro. E ainda ama cantar, dançar, fotografar e gravar vídeos.