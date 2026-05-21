Companhia Os melhores do Mundo prepara novela vertical para as redes

Adriano Siri interpreta Rebeca Sinclair, personagem que nasceu na peça Tormentas da Paixão, de 1996, que agora vira novela vertical - (crédito: Suellen Nascimento/nonsto produções)

A companhia Os Melhores do Mundo terminou, nesta quinta-feira (21/5), a gravação da novela vertical Tormentas da paixão, prevista para ser lançada entre julho e agosto. A aposta neste novo formato, segundo Adriano Siri, se junta a uma lista de experimentações do grupo de comédia brasiliense. “Nosso carro chefe sempre foi o teatro, mas fizemos televisão, cinema, e, agora, algo mais voltado para a internet”, diz o integrante.

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O roteiro tem origem na peça homônima do Melhores do Mundo, de 1996. A história acompanha o noivado da madame Rebeca Sinclair e do capitão de fragata Gregory Stanford. Antes de o casamento ocorrer, os dois passam por diversas confusões. “Para se transformar em novela, inserimos muitos ganchos, reviravoltas. Então, mudamos bastante a peça. Os mesmos personagens entram em histórias completamente diferentes”, comenta o ator e comediante Victor Leal.

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Desde o primeiro episódio, um mistério se instala na trama: quem matou tia Charlotte? A personagem Rebeca, sobrinha de Charlotte, busca respostas. “Vamos gravar pelo menos três finais diferentes. A culpa está apontada para vários lados”, antecipa Jovane Nunes, que teve a ideia de criar a telenovela em setembro de 2025, quando essa tendência ocupou as redes. O processo, no entanto, é coletivo. “Todos têm autonomia para mexer no texto”, afirma Siri.

Os cenários da peça transitam em hotéis, motéis, restaurantes e bares, mas, na gravação, nenhum desses lugares precisou ser locado. As paisagens e alguns objetos cênicos serão construídos por IA, a partir dos desenhos de Welder Rodrigues, que coordenou os enquadramentos de câmera. Além do lançamento da novela vertical, Os Melhores do Mundo prevêem lançar um especial da Copa no próximo mês.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco